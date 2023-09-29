Москва, 29 сентября, 2023, 13:33 — ИА Регнум. Подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном остаётся актуальным, сообщил 29 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Михаил Климентьев/РИА Новости

«Безусловно, он (мирный договор) актуален, есть планы в развитии транспортных коммуникаций, логистики в регионе, для Азербайджана, Армении и России, надеемся, это будет», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА Регнум, власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, которая провозгласила независимость от Азербайджанской ССР в 1991 году, объявили о прекращении её существования с 1 января 2024 года.

Осенью прошлого года премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. Азербайджанские власти в сентябре 2023 года провели в регионе «антитеррористические мероприятия локального характера» по восстановлению конституционного строя. Власти Армении заявили об агрессии со стороны Баку. Через сутки при посредничестве российских миротворцев стороны договорились о прекращении огня.