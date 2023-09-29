Москва, 29 сентября, 2023, 13:26 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин запишет видеообращение, в котором поздравит всех граждан с Днём воссоединения новых регионов с Россией, рассказал журналистам 29 сентября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Илья Наймушин/РИА Новости

Так он ответил на вопрос, планируется ли проведение встречи с главами новых регионов страны в годовщину воссоединения. Подобная встреча состоялась накануне, такие мероприятия проходят регулярно, отметил Песков.

«Действительно, встреча была. И общение с главами новых регионов проходит регулярно у президента», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Владимир Путин 28 сентября подписал закон о праздновании Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Закон был внесён в парламент президентом, Госдума приняла его на заседании 19 сентября, Совет Федерации утвердил 25 сентября.

Воссоединение четырёх регионов с Россией основано на исторической общности народов и стало результатом волеизъявления граждан, реализации ими права свободно определять свой политический статус, отмечалось в сопроводительных документах к тексту закона.

В Георгиевском зале Кремля 30 сентября 2022 года были подписаны договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей и об образовании новых субъектов Российской Федерации. Четыре региона вернулись в состав России по итогам референдумов, которые были проведены 23–27 сентября 2022 года.

28 сентября в ходе рабочей встречи с избранными главами Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей президент заявил, что состоявшиеся в новых регионах выборы стали значимым событием и важным шагом на пути интеграции в единое пространство России. Граждане в новых регионах чувствуют поддержку всей России, подчеркнул президент. Избиратели ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в сентябре 2023 года впервые приняли участие в выборах в единый день голосования в РФ.