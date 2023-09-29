Севастополь, 29 сентября, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что ракетная атака ВСУ на штаб Черноморского флота в Севастополе является расчётливым терактом, который нёс огромную угрозу для людей. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Сергей Мальгавко/ТАСС

Губернатор напомнил, что здание штаба Черноморского флота расположено в центре оживлённого города, удар был нанесен днём в самый час пик.

«Вообще-то на самом деле это расчётливый и наглый теракт, который в том числе нёс огромную угрозу для людей», — подчеркнул Развожаев, добавив, что удар по центру Севастополя был «расчётливым, злостным и циничным».

Как передавало ИА Регнум, 22 сентября ВСУ нанесли удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Около театра Луначарского упал осколок. СМИ сообщили, что ВСУ могли использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow.

По предварительной информации, гражданская инфраструктура при ударе не пострадала, мирные жители, оказавшиеся рядом со штабом, тоже остались целы, на месте развернули оперативный штаб.

Позднее Минобороны России сообщило, что российские средства противовоздушной обороны сбили пять ракет в ходе отражения атаки ВСУ на Севастополь. По данным сервиса FlightRadar24, во время атаки ВСУ на штаб ЧФ самолёт-разведчик военно-морских сил США Boeing P-8A Poseidon выполнял полёт возле побережья Чёрного моря.