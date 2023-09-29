Сургут, Югра, 29 сентября, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Учителя математики гимназии имени Ф. К. Салманова в Сургуте, ранее обвинённого в ношении женской одежды и аксессуаров, уволили из школы, сообщили 29 сентября в пресс-службе городской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее сообщалось, что на преподавателя жаловались родители учеников, а руководители школы получили обращение, авторы которого отмечали, что своим внешним видом и поведением преподаватель нарушает закон о запрете пропаганды ЛГБТ.

«Департамент образования администрации Сургута понимает и разделяет озабоченность родительского сообщества гимназии им. Ф. К. Салманова. Со вчерашнего дня с данным сотрудником трудовые отношения расторгнуты. На работу его принимала директор гимназии, она формирует кадровую политику, несёт за это ответственность», — цитирует сообщение пресс-службы «РИА Новости».

Департамент образования проводит проверку соблюдения норм действующего законодательства руководством школы, добавили в администрации. Руководители гимназии от комментариев отказались.

Как сообщало ИА Регнум ранее, с 1 сентября 2023 года вступил в действие приказ Роскомнадзора о блокировке интернет-ресурсов, владельцы которых отказываются удалять материалы, содержащие пропаганду нетрадиционных ценностей и ЛГБТ. Уже к 4 сентября Роскомнадзор заблокировал 23 сайта, владельцы которых не выполнили соответствующие требования. Ранее за нарушение того же закона были оштрафованы некоторые телеканалы и онлайн-кинотеатры.