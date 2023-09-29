Москва, 29 сентября, 2023, 15:17 — ИА Регнум. Если США допускают публикации о неизбежном поражении украинских войск в таких серьёзных изданиях, как The New York Times, то, значит, Вашингтон согласен, что Украина не сможет выиграть в противостоянии с Россией. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделился эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Глазунов.

Ashley Chan/Global Look Press

Ранее журналист Дэвид Френч для The New York Times написал, что если Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжат своё контрнаступление, то это обернётся для них поражением, которое можно сравнить с ситуацией в немецких войсках в 1918 году. Как напомнил автор, немецкая армия наносила союзникам удар за ударом, добилась ограниченных успехов, но в процессе обескровила себя, что сделало её уязвимой. По мнению Френча, то же ждёт и украинские войска.

«Обычно американская политическая элита очень жёстко контролирует все публикации, которые касаются внешней политики США. И если они разрешают такие публикации, то тоже понимают, что Украина выиграть не может. То есть они понимают, что Украина проиграет, но на это им наплевать, ведь гибнут не американские граждане», — отметил Глазунов.

Он подчеркнул, что основная задача США — втянуть Россию в непрекращающиеся боевые действия, чтобы ослабить потенциал и возможности страны. Военный эксперт напомнил, что это подтверждает и заявление американского правительства о том, что нужно «воевать до последнего украинца».

«Но я сравнил бы ситуацию не с 1918-м годом, а с 1944-м, когда Германия где-то пыталась вести наступление, но операция «Багратион» всё поставила на место. И здесь также — как бы не наступала вновь Украина, у неё всё равно не хватит сил победить Россию. И при любом раскладе наступательных движений ВСУ будут терять, и чем дольше — тем больше жертв», — указал военный эксперт.

При этом кандидат исторических наук, политолог и публицист Михаил Смолин счёл сравнение о положении украинских войск с немецкой армией 1918 года адекватным. По его мнению, сейчас можно наблюдать последние попытки наступления ВСУ, которые приведут Украину к той же самой ситуации, в которой оказалась Германия осенью 1918 года.

«Тогда немецкое командование признало, что фронт держать не может и заставило Вильгельма II (последний император Германской империи — прим. ред.) и политическое руководство Германской Империи подписать мирное соглашение, что означало капитуляцию. И в отношении ВСУ может произойти то же самое. Истратятся мобилизационные физические и технические возможности. И некого будет снабжать помощью, потому что истощение ресурса достигнет предела. И ВСУ будут просто не в состоянии держать длинный фронт», — поделился Смолин.

Историк пояснил, что параллели проводятся именно с ситуацией в конце Первой мировой войны, когда немцы смогли перебросить свои части с восточного фронта на западный. Тогда у германских войск появилась кратковременная возможность осуществлять боевые наступления.

«И действительно Германия в 1918 году потратила все свои резервы с восточного фронта в достаточно безуспешных наступлениях. Вполне можно это сравнивать с тем, что сейчас происходит с ВСУ. Действительно они сейчас тратят все свои резервы, которые накопили в результате многочисленных мобилизаций и обучения в западных странах», — отметил историк.

Он подчеркнул, что из-за гигантских растрат ресурсов у ВСУ результатов гораздо меньше, чем у той же Германии в 1918 году, выступавшей против французов и англичан.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 26 сентября отметил, что контрнаступление ВСУ захлебнулось, а попытки киевской армии атаковать приводят лишь к огромным потерям в её рядах.

По мнению бывшего разведчика американской армии Скотта Риттера, из-за нехватки резервов ВСУ придётся отступать за Днепр и сдать большие территории. Контрнаступление ВСУ закончилось, для украинского руководства и западных союзников это стало стратегическим поражением.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 4 сентября заявил, что так называемый «контрнаступ» ВСУ представляет собой даже не пробуксовку, а настоящий провал.