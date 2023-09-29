Вашингтон, 29 сентября, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Встречи главы киевского режима Владимира Зеленского с чиновниками из Североатлантического альянса приблизили крах ВСУ, написал экс-разведчик США Скотт Риттер в своём аккаунте в соцсети X.

IMAGO/Presidential Office of Ukr/Global Look Press Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский

По его словам, с Зеленским встретились генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министры обороны Франции и Великобритании.

«Они отказались от реалистичного мирного предложения в пользу дальнейшего поощрения членства Украины в НАТО. Украина обманулась. Они и НАТО скоро узнают об этом», — написал он.

Риттер считает, что настал конец современной украинской нации.

«Последователи Степана Бандеры не заслуживают меньшего. Жаль украинский народ», — резюмировал он.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 4 сентября заявил, что так называемый «контрнаступ» ВСУ представляет собой даже не пробуксовку, а настоящий провал. В то же время, отвечая на предложение Анкары по посредничеству в вопросах урегулирования украинского конфликта, президент России напомнил, что ранее все достигнутые договорённости Киев «выкинул на свалку». Россия же никогда от переговоров не отказывалась.

В ходе попытки контрнаступления ВСУ за три месяца, с июня по сентябрь 2023 года, потеряли 71 тысячу человек, добавил глава государства.