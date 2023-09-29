Астана, 29 сентября, 2023, 13:26 — ИА Регнум. Российского рэп-исполнителя и музыкального продюсера Лигалайза (Андрея Меньшикова) сняли с рейса в Астане из-за российского паспорта по решению польской компании-перевозчика. Соответствующее сообщение рэпер опубликовал на своей странице в социальной сети.

KabanDanish Лигалайз

Комментируя ситуацию, музыкант заявил, что такие действия авиакомпании являются нормальными, никакой ксенофобии по отношению к гражданам России в этом нет.

По словам Меньшикова, во время посадки в самолёт представители польской авиакомпании LOT Airlines не пустили его на борт из-за гражданства России. Лигалайз рассказал, что из-за этого он вынужден перенести концерт в одной из стран, а также отметил, что не испытывает никакого негатива из-за решения авиаперевозчика.

В комментариях один из пользователей напомнил, что ранее такие действия назывались ксенофобией, рэпер с этим не согласился, уточнив, что реакция авиакомпании «абсолютно объяснима».

Как передавало ИА Регнум, сотрудники прокуратуры Москвы начали проверку Лигалайза на дискредитацию Вооружённых сил России. Помимо этого, компетентные органы рассмотрят вопрос о признании Меньшикова иноагентом.

Сотрудники прокуратуры проверят клип к треку Лигалайза «Мир! Вашему! Дому!» по статье о производстве и распространении экстремистских материалов.

Ранее польская авиакомпания LOT Airlines отказала российской теннисистке Виталии Дьяченко в регистрации на рейс из-за российского гражданства, причём при покупке билета ей не приходило уведомление об отказе. По её словам, она приобрела билет за несколько дней, при покупке указывалось, что она является русской, при этом ей не приходило уведомление об отказе.