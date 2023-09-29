Сочи, Краснодарский край, 29 сентября, 2023, 13:05 — ИА Регнум. Курс рубля всё равно упадёт, если ввести так называемую мембрану по предложению главы Минэкономразвития Максима Решетникова. Доллар подорожает до 250 рублей, заявил глава ВТБ Андрей Костин на XX Международном банковском форуме в Сочи.

ИА REGNUM

Костин отметил, что выступает против перехода к жёстким административным мерам. По его словам, в текущей ситуации нужно следовать уже принятым решениям ЦБ и постепенно возвращаться к более низким ставкам и более стабильной ситуации.

«Если мы введём два курса рубля, у нас один будет 150, а другой 250, это точно. Поэтому этого не надо делать», — предупредил Костин.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Решетников предложил изучить китайскую модель, при которой юаневый рынок подразделяется на внутренний и внешний. Он призвал реализовать отечественный аналог такой модели при сохранении единства курса рубля.

В ЦБ отметили, что сегментация валютного рынка, в том числе использование так называемых мембран, приведёт к множественности курсов и негативным последствиям для финансового рынка.