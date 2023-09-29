ДНР, 29 сентября, 2023, 12:55 — ИА Регнум. ВСУ потеряли более 20 военнослужащих в ходе безуспешных попыток пересечь железнодорожную ветку на южном фланге Артёмовска, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Накануне (28 сентября. — Прим. ред.) вечером и ночью противник предпринял ряд попыток преодолеть ж/д ветку у Андреевки на южном фланге Артёмовска. Не вышло, украинские войска потеряли более 20 человек личного состава и остались на прежних позициях», — сказал Гагин в интервью ТАСС.

Ранее советник главы ДНР сообщал, что ВСУ на фоне больших потерь перебросили под Артёмовск часть группировки с краснолиманского направления, чтобы попытаться осуществить штурм южных флангов.

Это связано с большими потерями ВСУ в районе Артёмовска: киевская армия потеряла несколько сотен бойцов убитыми и ранеными, отметил Гагин. Не менее двух рот ВСУ, которые ранее принимали участие в боях под Артёмовском, нуждаются в доукомплектовании, добавил он.

Глава киевского режима Владимир Зеленский ранее заявлял, что ВСУ смогут захватить Артёмовск «и ещё два города», продолжив попытки вести контрнаступление осенью и зимой. В Минобороны России в свою очередь отмечали, что ВСУ пытаются охватить Артёмовск и ведут штурмовые действия, но их попытки вытеснить ВС РФ из Клещеевки и Андреевки безуспешны.

29 сентября начальник пресс-центра группировки «Юг» Вооружённых сил России Георгий Минесашвили заявил, что ВС РФ отразили шесть атак ВСУ на лисичанском, артёмовском и авдеевском направлениях. Кроме того, авиацией группировки были уничтожены пункты временной дислокации и скопления вооружения и военной техники в районах Авдеевки, Северска, Дзержинского и Фёдоровки.