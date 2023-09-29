Москва, 29 сентября, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Российские десантники уничтожили из ПТРК «Корнет» наблюдательный пункт противника на правом берегу Днепра. Сообщение об этом опубликовано 29 сентября в официальном Telegram-канале Минобороны.

Кадр из видео

Разведывательные подразделения десантников, действовавшие на херсонском направлении, обнаружили наблюдательный пункт ВСУ в районе Антоновского моста. Уничтожить пункт противника поручили мобильной группе Новороссийского соединения.

Ставропольские десантники выдвинулись в указанный район на автомобилях типа багги и выпустили по цели управляемую ракету из установленного на автомобиле противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет».

В результате пункт был уничтожен, сообщили в ведомстве и опубликовали видеокадры с места операции.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3836050" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, ранее российские бойцы уничтожили на купянском направлении пункт боепитания ВСУ. Поражение установки 2С1 «Гвоздика» и пункта боепитания противника у Песчаного и Новоегоровки стало результатом контрбатарейной борьбы. На этом участке ВСУ потеряли около двух взводов живой силы, два пикапа, один беспилотник, станцию спутниковой связи Starlink.