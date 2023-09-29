Москва, 29 сентября, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обсудил с замглавы Минобороны Юнус-Беком Евкуровым и экс-командиром «Вагнера» Андреем Трошевым формирование добровольческих подразделений, сообщает пресс-служба Кремля.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

Глава государства напомнил, что во время последней встречи с Трошевым был поднят вопрос создания таких корпусов, которые могут выполнять различные боевые задачи.

«Вы сами более года воевали в таком подразделении. Знаете, что это такое, как это делается, знаете о вопросах, которые нужно заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом», — заявил Путин.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин заявил, что социальные гарантии должны быть одинаковыми для всех участников военной спецоперации вне зависимости от их статуса.

На встрече с избранными главами регионов Путин подчеркнул, что поддержка российских воинов и членов их семей является не только служебным, но и нравственным долгом для всех уровней власти.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что с начала 2023 года на службу по контракту в ряды Вооружённых сил России приняли более 325 тыс. человек. Работа по доукомплектованию армии и контролю за боевой и военно-политической подготовкой военнослужащих продолжается, добавил зампред Совета безопасности.