Москва, 29 сентября, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Россия рассчитывает на дальнейшую эффективную работу с Казахстаном без негативного внешнего воздействия. Об этом сообщили журналистам в МИД России, комментируя высказывания президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о намерении Астаны следовать санкционному режиму Запада против России.

Илья Питалев/РИА Новости Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

«Рассчитываем, что будем совместно с казахстанскими партнёрами и далее эффективно работать с целью не допустить негативного внешнего воздействия на наши добрососедские связи, включая торгово-экономическую кооперацию, которая является весьма масштабной и приносит большую выгоду обеим странам, полностью отвечает интересам их народов», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве России, заявление которого приводит агентство «РИА Новости».

В МИД РФ также указали на то, что Россия не вмешивается в отношения Казахстана с третьими странами.

«Одновременно исходим из того, что между Москвой и Астаной существует целый комплекс договоренностей, определяющих наши отношения как стратегическое партнерство и союзничество. Такой характер двусторонних связей включает конструктивное взаимодействие в сферах политики и безопасности, торговли, инвестиций и многих-многих других», — подчеркнули в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, президент республики Касым Жомарт Токаев заявил 28 сентября на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, что Казахстан будет соблюдать антироссийские ограничения, введённые Западом, и поддерживать соответствующие контакты. Он добавил, что у немецкой стороны не должно быть каких-либо опасений, касающихся возможных обходов Казахстаном санкций.

Шольц остался доволен тем, что Казахстан поддерживает Запад в усилиях по недопущению обхода Россией санкций и принимает активные меры противодействия. Он выразил надежду на то, что Казахстан может помочь Германии стать более независимой от поставок энергоресурсов из России.

Ранее президент Казахстана заявлял, что его страна продолжит сотрудничать с Россией, но без нарушения антироссийских санкций, так как в противном случае экономика страны может пострадать. Позднее в Казахстане сообщили о запуске онлайн-системы, направленной на борьбу с российским параллельным импортом.

Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько высказал мнение о том, что Казахстан очевидно хочет диверсифицировать свою политику и установить более доверительные отношения с западными партнёрами, однако и с Россией сотрудничество продолжается в обход заявлениям о санкциях.