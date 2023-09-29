Пятигорск, Ставропольский край, 29 сентября, 2023, 12:35 — ИА Регнум. В Пятигорске на всероссийском туристическом слёте «Больше, чем путешествие» стартовала образовательная программа «Школа экскурсовода», в рамках которой две тысячи специалистов будут подготовлены к работе на международной выставке-форуме «Россия».

Официальный канал Международной выставки-форума «Россия»

При поддержке общества «Знание» и организаторов выставки-форума в центре знаний «Машук» проходят лекции и мастер-классы, также участники программы работают в группах. Среди участников — как профессиональные экскурсоводы и музейные работники, так и студенты и блогеры.

«Особое внимание на выставке-форуме «Россия» будет уделено школьникам и студентам. Для них эта работа станет важным опытом и заложит фундамент будущей работы», — отметила руководитель экскурсионного контура АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Пелагея Стерлигова.

Участники программы разработают экскурсионные маршруты для работы на выставке. Мастер-классы для них проведут известные общественные деятели, в том числе историки искусства и экскурсоводы.

«Образовательная программа станет ещё одним стимулом для развития образовательных, воспитательных социально полезных экскурсий и путешествий в целом, которые помогут молодым людям по-новому посмотреть на родную страну и внести личный вклад в её успехи и процветание», — заявила руководитель направления программы реализации образовательных проектов программы «Больше, чем путешествие» Жанна Федаева.

По результатам обучения участники получат сертификаты о прохождении программы, а 200 гидов пригласят на церемонию закрытия мероприятия, где лучшие из них получат награды.

Международная выставка-форум «Россия» откроется 4 ноября в Москве на ВДНХ и продлится до 12 апреля 2024 года. Посетителям представят экспозиции всех 89 регионов России, ведомств, корпораций и организаций. В рамках выставки также запланирована обширная культурная, образовательная и деловая программа.

Как сообщало ИА Регнум ранее, на международной выставке-форуме появится в том числе павильон российского движения детей и молодёжи «Движение первых». Для гостей создадут интерактивное современное пространство. Залы будут посвящены достижениям России через отражение прошлого, настоящего и будущего.