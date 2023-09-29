Москва, 29 сентября, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Попытку кражи пресекли сотрудники полиции в восточной части космодрома «Байконур» в Казахстане. Неизвестные готовили к вывозу с объекта больше одного километра проводов. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»/РИА Новости

28 сентября около 14.00 в полицию поступило сообщение о том, что на космодроме «Байконур» на расстоянии 32–33 километров от контрольно-пропускного пункта была зафиксирована попытка кражи.

«На 7-м километре железнодорожного полотна между станцией Томская и разъездом космодрома «Байконур» обнаружено 14 скруток стального троса электропроводов, длиной 1100 метров», — рассказал собеседник агентства.

Обнаруженные провода с места происшествия изъяли. Сейчас полиция разыскивает возможных похитителей. По данным оперативников, попытка кражи не привела к нарушению или приостановлению деятельности стартовых позиций ракет космического назначения и космических аппаратов, наземной космической инфраструктуры. Сейчас по данному факту проводится проверка.