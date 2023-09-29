Москва, 29 сентября, 2023, 12:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин разрешил операции с полным пакетом акций банка «Интеза» — дочерней компании итальянской группы Intesa Sanpaolo. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном 29 сентября на официальном портале правовых актов.

Сергей Савостьянов/ТАСС

Из документа следует, что разрешено «совершение сделок (операций), которые влекут за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения 100% акций акционерного общества «Банк Интеза».

Полный пакет акций банка «Интеза» принадлежит итальянской банковской группе Intesa Sanpaolo — лидеру итальянского рынка банковских услуг и одной из крупнейших групп в еврозоне.

Как сообщало ИА Регнум, банк «Интеза» находился в списке компаний, для реализации долей в которых требовалось спецразрешение президента России. Такой список был составлен 26 октября 2022 года указом главы государства.

В декабре стало известно о попытке компании Intesa Sanpaolo продать российский дочерний банк «Газпромбанку». Некоторые инвесторы, сообщало издание Frank Media, интересовались покупкой банка ещё с лета.