Москва, 29 сентября, 2023, 12:20 — ИА Регнум. Банк России по итогам весенних проверок может впервые воспользоваться своим правом остановить продажу отдельными банками некоторых продуктов и требовать их обратного выкупа, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на ХХ Международном банковском форуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Она напомнила, что у ЦБ есть право приостановить продажу отдельных продуктов и потребовать обратного выкупа, если данные продукты были проданы недобросовестным образом.

Так, уточнила Набиуллина, весной текущего года регулятор выявил некоторые нарушения при продаже банками страховых и инвестиционных продуктов.

Председатель ЦБ пообещала повторить осенью эти проверки, если будут обнаружены повторные нарушения, то в этот раз регулятор оставляет за собой право применить жесткие меры.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июня Банк России впервые обнародовал информацию о попытках мошенников похитить деньги у граждан. Согласно обзору регулятора, кредитные организации в январе–марте 2023 года отразили 2,7 млн атак кибермошенников на счета клиентов и таким образом предотвратили хищения на 712 млрд рублей.

При этом злоумышленникам удалось провести 252,1 тыс. операций без согласия клиентов, их объём составил 4,5 млрд рублей. В ЦБ отметили, что больше всего денег злоумышленники похитили через переводы с помощью онлайн-банкинга, в том числе это были заёмные средства.