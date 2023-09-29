Хельсинки, 29 сентября, 2023, 12:28 — ИА Регнум. Силы обороны Финляндии начали заключать с владельцами земельных участков около российской границы договоры, которые позволяют начать возводить на этих территориях укрепления в течение суток. Об этом сообщила финская газета Helsingin Sanomat. По её данным, за минувшие полтора года десятки землевладельцев подписали секретные соглашения о землепользовании, позволяющие начать фортификационные работы на их территории с уведомлением за 24 часа.

IMAGO/Heikki Saukkomaa/Global Look Press

Согласно финскому законодательству, земельные участки, в том числе и на государственной границе, могут принадлежать как физическим, так и юридическим лицам, в том числе и промышленным предприятиям.

Уточняется, что при подписании договора владелец земли получает единовременную выплату в размере 750 евро. Соглашение даёт право Силам обороны возводить на участке оборонительные сооружения, а позже заключать отдельные соглашения на аренду данных объектов, срок действия документа рассчитан на 20 лет, говорится в материале.

По информации издания, Силы обороны оповестят владельца объекта об использовании земли для срочного возведения по телефону, электронной почтой либо письмом не позднее чем за один день до начала строительства Сил обороны. Владельцу земли платят 4800 евро за один гектар, ущерб, причиненный имуществу владельца недвижимости, будет компенсирован отдельно, написала газета.

Как передавало ИА Регнум, руководитель департамента контроля таможни Финляндии Сами Ракшит заявил, что таможня Финляндии будет контролировать ввоз легковых автомашин, зарегистрированных в России, не только на российской, но и на финско-норвежской границе, поскольку Норвегия не входит в Европейский союз.

Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что автомобили с российскими номерами, которые уже находятся в Финляндии, должны покинуть страну до 16 марта 2024 года, но речи о конфискации не идёт. Еврокомиссия 10 сентября объявила, что россияне больше не смогут въезжать в страны Евросоюза на зарегистрированных в России автомобилях и провозить некоторые вещи. В ЕК пояснили, что это будет трактоваться как запрещённый импорт.

На территории Финляндии будет военное присутствие США, об этом заявил президент республики Саули Ниинистё. Дата начала пользования инфраструктурой не называется. Также Ниинистё напомнил, что Финляндия продолжает переговоры с США по оборонному сотрудничеству (Defence Cooperation Agreement (DCA). По его словам, переговоры идут хорошо.