Нижний Новгород, 29 сентября, 2023, 11:58 — ИА Регнум. Победителям всероссийской военно-патриотической игры «Зарница: легенды будущего» вручили награды в Нижегородском кремле. Об этом сообщили 29 сентября ИА Регнум в пресс-службе «Движения Первых».

Пресс-служба «Движение Первых»

Участники игры и почётные гости возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь» и почтили память нижегородцев, павших в годы Великой Отечественной войны, минутой молчания. После поднятия государственного флага и исполнения гимна России участников поздравили с окончанием состязаний.

Кубок и памятные медали с золотым отливом получили 120 победителей.

«Уникальные звания первых триумфаторов игры «Зарница: легенды будущего» получили ребята из Нижегородской, Кемеровской, Тюменской, Московской областей, Хабаровского края, Бурятии и ДНР», — сообщила представитель пресс-службы Наталья Ушакова.

Кроме того, команды регионов получили награды за успехи в различных испытаниях. Участники из Псковской и Московской областей стали лучшими в эстафете по военно-полевой медицине. Ямало-Ненецкий автономный округ победил в гонке дронов, Свердловская область — в пожарной эстафете, Чечня — в состязании связистов, Подмосковье — в спортивном ориентировании, Бурятия — в состязании «огневой рубеж».

Алексей Подопросветов из Псковской области, признанный лучшим по кибербезопасности, получил индивидуальную награду. В личном зачёте по «огневому рубежу» отметили Ренату Гуфурову из Татарстана и Григория Романишина из Московской области. В состязании военных корреспондентов победила Ольга Гринько из ДНР.

Председатель правления движения Григорий Гуров подчеркнул, что «Зарница: легенды будущего» стала важным этапом в разработке единого стандарта новой высокотехнологичной военно-патриотической игры. Эти соревнования будут адаптированы под разные возрастные группы и интегрированы в единую систему патриотического воспитания детей и молодёжи по всей стране.

Командующий игрой Сергей Светов отметил уникальный формат состязаний, включающий в себя образовательный процесс, соревновательную часть и отработку навыков в рамках финальной битвы.

«Проект явно перешагнул границы просто игры и стал зрелищным военно-прикладным состязанием, которое посмотрело более 500 тысяч человек», — сказал Светлов.

Как сообщало ИА Регнум, «Движение Первых» организовало игру «Зарница: легенды будущего» совместно с правительством Нижегородской области, центром военно-спортивной подготовки «ВОИН», российским обществом «Знание», Всероссийским студенческим корпусом спасателей, Юнармией, Российским технологическим университетом МИРЭА, Росгвардией и Росмолодёжью.

В финале игры, которая проходила с 22 по 28 сентября, 225 участников распределили на две команды: красных и зелёных. Во время игры им предстояло выполнить несколько непростых тактических заданий, следуя сценарию: пользоваться радиостанциями, преодолевать «минные поля», уничтожать условную технику противника и даже управлять дронами.