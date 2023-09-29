Вашингтон, 29 сентября, 2023, 11:47 — ИА Регнум. Сухопутные войска Вооружённых сил США используют конфликт на территории Украины для подготовки военнослужащих к будущим войнам. Об этом сообщил портал Defense One.

Robert Michael/Global Look Press

По его данным, в двух учебных центрах Пентагона (Joint Readiness Training Center и National Training Center) тренируются, наблюдая за событиями на Украине и проводя на этом фоне собственные эксперименты и исследования.

По заявлению глав центров, размышляющих о многочисленных проблемах, с которыми столкнулись ВСУ при попытке прорвать оборонительные линии ВС России, боевые действия по-прежнему сводятся к обучению и координации, написал портал.

Отмечается, что одной из главных проблем является защита информации, в связи с этими военные центры проводят реалистичную подготовку готовящихся к развертыванию войск, которая длится около месяца.

В этих организациях также изучают и тестируют возможности спутников и беспилотников, отметил портал. На фоне повышенного внимания к дронам центры работают над новыми способами их использования в армии.

Уточняется, что всё больше активизируется использование артиллерии и дронов во время обучения, в одном из центров выполняется порядка 100 артиллерийских залпов в день, сообщает портал, добавляя, что одновременно с этим армейские соединения учатся приспосабливаться, минимально используя средства связи.

Как передавало ИА Регнум, сенатор США Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что ответственность за украинский конфликт лежит на тех же «идиотах», которые причастны к началу иракской войны. Политик отметил, что в Вашингтоне лицемерят, заявляя о необходимости восстановления демократии и свободы, государства-сателлиты при этом не свободны и не демократичны. Американская политика по эскалации украинского конфликта сплотила Китай и Россию — двух противников США, добавил сенатор.

С точки зрения доцента Финансового университета при правительстве, научного руководителя Института региональных проблем, политолога Дмитрия Журавлёва, конфликт на Украине показал, что Запад и его Североатлантический альянс не всемогущие, их авторитет серьёзно падает, поэтому они вынуждены вести себя менее активно и снижать своё присутствие.

Профессор Сиракузского университета Шон Макфейт напомнил о тактике конвенциональной войны, которую использовали американские силы в рамках конфликтов во Вьетнаме, Ираке и Афганистане. Учёный отметил, что этот подход приводил к поражениям для войск США, из чего Пентагон так и не сделал правильных выводов, сделав то же, что и прежде, в ходе украинской кампании.