Москва, 29 сентября, 2023, 11:43 — ИА Регнум. Во Владивостоке установлены трое подозреваемых в попытке поджечь военкомат, двое из них уже задержаны, сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Инцидент произошёл 26 сентября. Сотрудники военкомата на улице Черёмуховой рано утром обнаружили следы горения на одном из окон здания. Просмотрев камеры видеонаблюдения, удалось установить, что неизвестный облил пластиковое окно некоей жидкостью и поджёг. Возник небольшой пожар, который сам и затух. Серьёзных повреждений здание не получило, люди также не пострадали.

Данные о происшествие работники военкомата передали в УФСБ. Вскоре сотрудники установили подозреваемых в причастности к преступлению. Ими оказались 25-летняя Алёна К. и двое мужчин: Манап Г. 32 лет и 34-летний Андрей Ф. Все — жители Владивостока. Двое уже задержаны.

22 сентября сообщалось, что в Благовещенске два раза за три дня пытались поджечь местный военкомат. Как сообщил источник ИА Регнум, неизвестный два раза бросал бутылку с зажигательной смесью в здание военного комиссариата, но ни разу не последовало возгорания.

Как писало ИА Регнум, в последнее время по России прокатилась волна поджогов военкоматов и релейных шкафов на железных дорогах. Зачастую предыстория у всех этих преступлений одинакова: позвонили неизвестные, пообещали денежное вознаграждение, возврат украденных мошенниками средств либо шантажировали безопасностью родных. По словам экспертов, за звонками обычно стоят украинские мошенники и спецслужбы.