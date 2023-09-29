Москва, 29 сентября, 2023, 15:03 — ИА Регнум. США преследует свои идеалы — самим остаться в стороне от украинского конфликта, а Европу превратить в руины, поэтому, как подтвердило исследование RAND, Вашингтон в лице НАТО не станет отвечать на удар России. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин.

Army. mil

Ранее американская исследовательская организация RAND, которая считается аффилированной с Пентагоном и правительством США, подготовила доклад с выводом о том, что при возможном ударе России по силам НАТО альянс может отказаться от ответных действий. Аналитики опубликовали три варианта сценария эскалации, когда от российского удара может потерпеть крушение американский самолёт над Чёрным морем, или пострадают западные чиновники, или объекты НАТО. Но ни один из вариантов не гарантирует ответ альянса.

Подберёзкин обратил внимание, что RAND — серьёзная исследовательская организация, которая просчитывает разные варианты, и, как правило, их рекомендации очень близки к практике. По мнению эксперта, это тот доклад, который действительно анализирует ситуацию и подтверждает интересы США в украинском конфликте.

«Очевидно, что США создавали эту военно-политическую ситуацию с Украиной, чтобы воевали украинцы, а не американцы. Поэтому наивно думать, что вместо украинцев в итоге воевать с Россией будут американцы или европейцы. То есть Вашингтон преследует идеал — самим остаться в стороне, а всё остальное обратить в руины», — поделился Подберёзкин.

Военный политолог не исключил, что заключение RAND может быть провокацией для того, чтобы ускорить эскалацию со стороны России.

«Возможно даже до уровня применения ядерного оружия. Причём, чтобы произошло это именно в Европе. По большому счёту американцы хотят разрушить Европу, и не только восточную, но и центральную и западную. США были бы не прочь повторить опыт Первой или Второй мировой войны, когда вся Европа была в разрухе, и все были должны американцам», — отметил политолог.

По его мнению, такой вариант развития событий является большой стратегической целью Соединённых Штатов. Подберёзкин отметил, что в руках Москвы сохранение стратегической стабильности в Европе.

«Чтобы не повестись на провокации. И в этом смысле стратегическая стабильность будет обеспечена на уровне стратегических наступательных вооружений, то есть не допустить их использование. Но готовность применить тактическое ядерное оружие существует», — заключил военный политолог.

Как передавало ИА Регнум, бывший американский военный разведчик Тони Шаффер в интервью отметил, что все действия Североатлантического альянса по ситуации на Украине ведут к провалу. НАТО придётся столкнуться с доказательством правоты президента России Владимира Путина. По его словам, в мире альянс зачастую рассматривают как развязывающего войны в разных точках планеты агрессора.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Запад ведёт войну против России. Как отметил министр, Украину долгие годы готовили, чтобы, используя её, нанести стратегическое поражение российской стороне. Лавров указал, что Запад управляет действиями Киева, поставляет боеприпасы, предоставляет разведданные со спутников.

Как заявлял постпред России в ООН Василий Небензя, руководители США считают украинский конфликт выгодным для них бизнес-проектом, а потому, влекомые алчностью, не откажутся от него ради мира. Постпред в своём выступлении на заседании Совбеза ООН также отметил, что Запад продолжает накачивать Киев оружием, но это не приводит ни к каким успехам ВСУ.

28 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что мир «любой ценой» на территории Украины неприемлем. Столтенберг поддержал «формулу мира» Зеленского «для достижения цели мира» и снова повторил обещание поддерживать Киев «так долго, сколько потребуется».

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что никогда не отказывался от мирных переговоров, но, по его словам, ключ к решению проблемы Украины на стороне Запада. Президент указал, что если он действительно хочет мира, достаточно прекратить поставки вооружений Киеву. Путин подчеркнул, что в этом случае Украина сама в скором времени захочет сесть за стол переговоров.