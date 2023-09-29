Москва, 29 сентября, 2023, 11:22 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба России возбудила дела в нескольких регионах после первичного анализа на рынке нефтепродуктов, сообщила 29 сентября пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

«ФАС начала возбуждать антимонопольные дела по итогам первичного анализа на рынке нефтепродуктов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что территориальные органы ФАС выявили признаки нарушения закона о защите конкуренции.

Так, в Белгородской области возбудило дело в отношении АО «Осколнефтеснаб», в Ростовской — OOO «Газпромнефть — Региональные продажи», в Ставропольском крае — ООО «Гудвил-А» и ООО «Реалграмм». По данным ведомства, данные компании реализовывали моторное топливо с нефтебаз по завышенной цене.

По признакам заключения антиконкурентного соглашения возбуждены дела в отношении ООО «Ильский НПЗ им. А. А. Шамара» и ООО «Славянск ЭКО» в Краснодаре.

В Дагестане обнаружили признаки незаконной координации экономической деятельности у Ассоциации владельцев автозаправочных станций, возбуждено дело.

Как сообщало ИА Регнум, 31 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал рост цен на бензин с инфляционными процессами. Он заявил, что глава государства Владимир Путин регулярно обсуждает эту тему с правительством.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев 6 сентября сообщил, что топливо не только сильно подорожало — его нехватка грозит сорвать полевые работы. ФАС приступила к проверке возможных манипуляций с ценами на топливо.

Путин 12 сентября заявил, что правительство своевременно не отреагировало на изменения на мировом рынке, связанные с ростом цен на нефть, но теперь в целом договорилось с производителями о дальнейших действиях.