Тула, 29 сентября, 2023, 11:12 — ИА Регнум. Делегации восьми государств СНГ, в том числе Азербайджана и Армении, прибыли в Тулу, где состоится заседание совета министров обороны государств Содружества Независимых Государств. Об этом сообщили в Минобороны России.

Алексей Куденко/РИА Новости

Отмечается, что главы делегаций оборонных ведомств России, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Казахстана прибыли в Тулу для участия в заседании совета министров обороны государств — участников СНГ, во время заседания они рассмотрят комплекс вопросов военного и военно-технического сотрудничества, представляющих взаимный интерес.

В Минобороны пояснили, что состоится также и обмен мнениями о складывающейся военно-политической обстановке в мире.

Перед началом заседания главы делегаций возложили цветы к мемориальному комплексу «Три штыка» на площади Победы. Они почтили минутой молчания память солдат, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, церемония завершилась торжественным маршем роты Почётного караула.

Как передавало ИА Регнум, 12 сентября глава Северной Кореи Ким Чен Ын приехал в Россию с официальным визитом. 13 сентября он встретился с президентом Владимиром Путиным на космодроме «Восточный». Путин отметил, что переговоры прошли продуктивно, с откровенным обменом мнениями.

Северокорейский лидер 15 сентября побывал на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре, а также оценил демонстрационный полёт истребителя Су-35.

16 сентября он прибыл во Владивосток. Там вместе с главой Минобороны России Сергеем Шойгу посетил аэродром Кневичи, а после посмотрел постановку балета «Спящая красавица» на Приморской сцене Мариинского театра.