Керчь, Крым, 29 сентября, 2023, 10:52 — ИА Регнум. ФСБ задержала жителя Керчи по подозрению в шпионаже в пользу военной разведки Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Кадр из видео

Отмечается, что по подозрению в госизмене был задержан 45-летний житель Керчи.

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Сотрудники ФСБ установили, что мужчина посредством интернет-мессенджера установил контакт с сотрудником Главного управления разведки министерства обороны Украины, по его заданию осуществлял фото — и видеофиксацию перемещения военной техники в направлении зоны проведения СВО, передавал данную информацию через закрытые каналы связи.

Как передавало ИА Регнум, в Севастополе задержали мужчину по подозрению в государственной измене, уклоняясь от мобилизации, он уехал в одно из государств СНГ и установил связь с разведкой Украины. В материалах дела указано, что после этого фигурант обратился к представителю Главного управления разведки минобороны Украины и был завербован. Выполняя задание куратора, подозреваемый устроился на работу на предприятие, строящее фортификационные сооружения в Крыму, пояснили в ФСБ.

Ранее в Крыму задержали жителя Краснодара по подозрению в госизмене. В отношении него было возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении государственной измены в форме перехода на сторону противника.