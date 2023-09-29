Белгород, 29 сентября, 2023, 10:51 — ИА Регнум. В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник. Об этом 29 сентября сообщила пресс-служба Минобороны России.

Андрей Рубцов/ТАСС

Отмечается, что около 9:45 мск была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку дрона самолётного типа по объектам на территории России.

Уточняется, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 29 сентября десять украинских беспилотников, направленных киевским режимом для совершения терактов на территории России, были уничтожены дежурными средствами ПВО над Курской областью, ещё один — над Калужской областью. Сбитый над Калужской областью беспилотник не нанёс разрушений, никто из людей не пострадал.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что пять населённых пунктов и больница обесточены после сброса двух взрывных устройств на подстанцию в Беловском районе. На место происшествия выехали пожарные расчёты. Электроснабжение восстановят, как только станет безопасно.