Москва, 29 сентября, 2023, 10:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин внёс в Государственную думу проект закона о денонсации Рамочной конвенции Совета Европы (СЕ) о защите национальных меньшинств. Текст законопроекта опубликован в думской электронной базе.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Денонсировать Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 28 февраля 1996 года», — говорится в документе.

В пояснительной записке указывается, что резолюция Комитета министров Совета Европы от 27 сентября 2022 года существенно ограничила полномочия российского эксперта в Консультативном комитете, который был создан для мониторинга выполнения государствами — участниками Рамочной конвенции своих обязательств в области защиты национальных меньшинств. Помимо того, Россия лишилась возможности «участвовать в выработке решений по интересующим вопросам и отслеживать на международном уровне случаи нарушения прав национальных меньшинств, в первую очередь русскоязычного населения за рубежом».

«С учётом того, что прекращение участия в данном международном договоре позволит избежать дискриминационного отношения к Российской Федерации в рамках данного мониторингового механизма Совета Европы и не нанесёт ущерба соблюдению прав национальных меньшинств, предлагается денонсировать Рамочную конвенцию», — говорится в документе.

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