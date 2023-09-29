Астана, 29 сентября, 2023, 10:28 — ИА Регнум. Антироссийского курса у Казахстана нет, Астана твёрдо намерена продолжать сотрудничество с Россией с учётом санкционных ограничений. Об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в опубликованном 29 сентября интервью агентству «Казинформ».

Официальный сайт президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

Казахстанский лидер отверг обвинения некоторых политических деятелей в том, что республика заигрывает с Западом и отходит от сотрудничества с Россией. Он напомнил, что две страны связаны давними традициями сотрудничества, в том числе в торговле и гуманитарной сфере.

«Казахстан не является анти-Россией, мы твёрдо придерживаемся курса на всестороннее сотрудничество с Россией, с которой нас объединяет самая протяженная граница в мире», — прокомментировал Токаев своё высказывание по итогам переговоров с канцлером ФРГ.

Он указал на то, что у Казахстана нет товаров, подпадающих под санкции Запада, не участвует он и в параллельном импорте в Россию. В прошлом году товарооборот с РФ достиг $25 млрд. Астане при этом приходится учитывать санкционные ограничения.

Токаев напомнил о своём призыве к дипломатам найти взаимоприемлемую основу для мирных переговоров Москвы и Киева. Это критически важно из-за приближения мира к опасной черте фатального противостояния, подчеркнул он.

Как сообщало ИА Регнум, 28 сентября Токаев по итогам совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине заявил, что Казахстан будет следовать санкционному режиму в отношении России и не допустит обхода ограничений. Шольц отметил, что доволен такой позицией Казахстана.

По мнению политолога, члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько, слова президента Казахстана стоит рассматривать больше как желание угодить интересам западных стран, сотрудничество с которыми выгодно для республики. Астана, полагает эксперт, хочет диверсифицировать свою политику и, по сути, во многом переходит на антироссийские рельсы.