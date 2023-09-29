Вашингтон, 29 сентября, 2023, 10:21 — ИА Регнум. Предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск прокомментировал слова журналиста Гленна Гринвальда о том, что всё больше жителей Украины пытаются бежать из страны, потому что они понимают, что их используют в качестве пушечного мяса.

Иван Шилов ИА Регнум

«Ты прав. Там (на Украине) нет выбора не служить в армии», — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее власти Украины расширили список категорий граждан, которые могут быть призваны в ряды ВСУ. В новый перечень попали, в частности, женщины-фармацевты и медики, а также носители ряда заболеваний и особенностей организма.

Киевский режим фактически говорит о тотальной мобилизации, отмечал в беседе с корреспондентом ИА Регнум военный эксперт Михаил Онуфриенко.