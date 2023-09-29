Вашингтон, 29 сентября, 2023, 10:01 — ИА Регнум. Если Киев вовремя не остановится и продолжит контрнаступление, то его ждёт катастрофическое поражение, пишет журналист The New York Times Дэвид Френч.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, командиры ВСУ будут слишком долго продвигать наступление и подталкивать военных к переломному моменту, полагая, что «настоящий прорыв уже не за горами».

В этой связи он напомнил о весеннем наступлении Германии в 1918 году, когда немецкая армия наносила союзникам «удар за ударом, добилась ограниченных успехов, но в процессе обескровила себя, что сделало её уязвимой».

Автор отметил, что вместе с ослаблением поддержки со стороны западных стран конфликт закончится поражением Киева.

«Это означает, что победа России над Украиной будет означать и победу над Соединёнными Штатами», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в интервью YouTube-каналу Judging Freedom экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что считает безоговорочную победу российских войск над ВСУ единственным итогом конфликта на Украине. По его мнению, глава киевского режима Владимир Зеленский способен лишь на подписание капитуляции.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 26 сентября отметил, что контрнаступление ВСУ захлебнулось, а попытки киевской армии атаковать приводят лишь к огромным потерям в её рядах.