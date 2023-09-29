Москва, 29 сентября, 2023, 10:32 — ИА Регнум. Со 2 по 20 октября пройдет седьмой сезон экскурсий проекта «Открой#Моспром» по столичным фабрикам и заводам. Мероприятия приурочены ко Дню московской промышленности. Гостей ждут новые предприятия, мастер-классы, мини-квизы и подарки от столичных производителей, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский

День московской промышленности учредили в 2017 году для поддержки столичных производителей. Он отмечается 7 октября, поскольку в этот день в 2015 году был принят закон «О промышленной политике города Москвы».

«В этом месяце в честь праздника мы решили расширить экскурсионную программу и список предприятий», — заявил Овчинский. Он добавил, что участники проекта впервые смогут побывать на заводе отечественного автопрома «Москвич». «Всего в этом сезоне запланировано около 140 экскурсий по цехам 30 производств косметической, пищевой, кабельной, оптической и другой продукции. Кроме того, состоится более 40 мастер-классов пяти видов: от приготовления кондитерских и хлебобулочных изделий до тест-сессии косметики», — отметил Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики На экскурсии проекта «Открой#Моспром»

Также участники смогут получить памятные подарки. Для этого им нужно будет правильно ответить на четыре из пяти вопросов в мини-викторине в конце экскурсий.

Во время экскурсий можно будет увидеть, как производят легендарные автомобили «Москвич», в том числе электрокары «Москвич 3е», лифты компании «Мослифт», тормозные системы для железнодорожного транспорта «Элтеза». Гостей также познакомят с работой вентиляционной фабрики «Галвент» и кабельного завода «Москабельмет», продукция которых установлена в домах и социально значимых объектах по всей стране. Помимо этого, участники побывают на предприятиях по производству кондитерских, хлебобулочных изделий и напитков, например на заводах BRandICE, «Очаково», «Френчкисс», «Бабаевский» и других.

Зарегистрироваться на экскурсии можно на сайте.

За пять лет работы проекта «Открой#Моспром» провели более двух тысяч экскурсий по столичным предприятиям и свыше 500 мастер-классов. В июне 2023 года проект занял первое место в номинации «Промышленный маршрут» народной премии «Маршрут построен». Так, сегодня у проекта уже семь наград.