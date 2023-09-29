Москва, 29 сентября, 2023, 09:48 — ИА Регнум. Осенняя призывная кампания стартует 1 октября по всей России, включая новые регионы. В отдельных районах Крайнего Севера призыв начнётся 1 ноября, сообщил 29 сентября заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

MOD Russia/Global Look Press

«Что касается осеннего призыва. Он будет проходить с 1 октября во всех субъектах Российской Федерации», — сказал Цимлянский.

Исключение, пояснил он, сделают для отдельных районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к таким районам, из-за климатических особенностей. Там призыв пройдёт с 1 ноября по 31 декабря.

Цимлянский сообщил, что отправление призывников со сборных пунктов начнётся с 16 октября. Те, кто призван, будут служить, как и прежде, 12 месяцев.

Призывников не будут отправлять в зону спецоперации и в пункты дислокации в новых регионах. Генштаб не планирует проводить дополнительные мобилизационные мероприятия — контрактников и добровольцев для выполнения задач военной спецоперации на Украине достаточно.

Количество добровольцев, решивших заключить контракт на военную службу, в настоящее время значительно увеличилось. Минобороны расширило сеть пунктов отбора граждан на службу по контракту и увеличило количество инструкторов для работы с кандидатами.

В ходе осенней кампании треть призывников направят в учебные соединения для получения военно-учетных специальностей. Тех, кто отслужил, своевременно уволят и отправят по домам, добавил контр-адмирал.

Он отметил, что задачи весеннего призыва были выполнены в полном объёме — в войска призвано 147 тыс. человек.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что осенний призыв пройдёт, как и прежде — призывники получат бумажные повестки, а электронные могут прийти только в тестовом режиме как дубликат бумажных. Новые цифровые нормы призыва будут полноценно введены после старта работы реестра воинского учёта, которым занимается Министерство цифрового развития, а это, по официальной информации, произойдёт не ранее 2025 года.