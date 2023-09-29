Калуга, 29 сентября, 2023, 09:30 — ИА Регнум. Сбитый над Калужской областью беспилотник не нанёс разрушений, никто из людей не пострадал. Об этом губернатор региона Владислав Шапша сообщил 29 сентября в своём Telegram-канале.

Пресс-служба концерна «Калашников»/РИА Новости

БПЛА был сбит ночью, на месте падения работает оперативная группа, отметил он.

«Пострадавших и разрушения инфраструктуры нет», — написал Шапша.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 29 сентября десять украинских беспилотников, направленных киевским режимом для совершения терактов на территории РФ, были уничтожены дежурными средствами ПВО над Курской областью, ещё один — над Калужской областью.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что пять населённых пунктов и больница обесточены после сброса двух взрывных устройств на подстанцию в Беловском районе. На место происшествия выехали пожарные расчёты. Электроснабжение восстановят, как только станет безопасно.