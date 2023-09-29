Николаев, Украина, 29 сентября, 2023, 09:12 — ИА Регнум. Объект инфраструктуры повреждён в городе Николаеве на юге Украины. Об этом глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил 29 сентября в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, объект инфраструктуры на окраине города был повреждён в результате «ракетного удара». Взрыв произошёл около 04:13 по местному времени (совпадает с московским).

В 02:23 и в 04:15 Ким сообщал, что по всей области объявлена воздушная тревога. Предупреждение действовало в обоих случаях примерно по 40 минут.

Как сообщало ИА Регнум, о повреждении объекта инфраструктуры в Николаеве в результате взрывов Ким также заявлял 26 сентября.

С 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Двумя днями ранее был совершён теракт на Крымском мосту, организованный, по оценке российских властей, украинскими спецслужбами. Ежедневно в регионах Украины звучат сигналы воздушной тревоги, иногда предупреждение действует сразу по всей стране.