Москва, 29 сентября, 2023, 08:31 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и полковником в отставке, Героем России Андреем Трошевым. Об этом сообщила 29 сентября пресс-служба Кремля.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Президент России Владимир Путин, заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров и председатель общественной организации «Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» полковник в отставке Андрей Трошев

Встреча состоялась накануне вечером, на ней обсуждались социальные гарантии для военнослужащих. Путин подчеркнул, что эти гарантии должны быть абсолютно одинаковы для всех, кто выполняет или выполнял боевые задачи.

«Для страны, для Родины безразлично, в каком статусе человек воевал и защищал Отечество», — сказал президент.

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