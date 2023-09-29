Москва, 29 сентября, 2023, 07:54 — ИА Регнум. Россия призывает к сохранению изначального смысла работы Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), странам необходимо нести свои обязательства, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Dmthoth Страны АТЭС

Она подчеркнула, что изначальный смысл организации работы АТЭС не должен извращаться. Усилия МИД России направлены на то, чтобы каждая страна выполняла свои обязательства.

Захарова добавила, что в дальнейшем комментарии будут по мере развития событий.

Саммит АТЭС пройдет с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско.

Как сообщало ИА Регнум, 26 сентября посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев заявил, что Вашингтон не собирается приглашать российскую делегацию, в том числе и президента Владимира Путина, на саммит АТЭС в Сан-Франциско.

Москва направила запрос США с призывом выполнять свои обязанности государства — председателя АТЭС, отправив приглашение главе российского государства. По словам посла, власти США уведомили об отказе по двусторонним каналам связи, это связано с действующими санкциями. Решение США не приглашать Путина на саммит АТЭС демонстрирует «недобросовестность американской стороны» и «сохранение конфронтационного подхода», сказал Бердыев.

В МИД России отметили, что в Москве видели решение США не приглашать Россию на саммит АТЭС, который состоится в Сан-Франциско, но продолжат добиваться полноценного выполнения США своих обязательств в рамках атэсовской вахты. Решение Вашингтона полностью вписывается в общее поведение Соединённых Штатов по злоупотреблению международными обязательствами, заявили в ведомстве.