Вашингтон, 29 сентября, 2023, 07:27 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джо Байден в очередной раз позволил себе выпад в сторону российского лидера. Он заявил, что у президента Владимира Путина нет «демократической косточки». Об этом сообщили журналисты администрации США.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Байден

Байден выступал в штате Арканзас, где обсуждались различные темы, в том числе и международные.

«Было трудно расслышать, что он сказал. Он говорил о рекордном количестве созданных рабочих мест, своих соперниках на выборах и о Путине, у которого, как он сказал, «нет демократической косточки в теле», — сообщил пул.

Что имел в виду Байден, не поясняется.

Как сообщало ИА Регнум, Байден попытался оскорбить Путина, назвав его «диктатором», выступая в бродвейском театре в Нью-Йорке на мероприятии по сбору средств на свою предвыборную кампанию.

Он и ранее допускал недипломатичные выражения в адрес российского президента. В марте 2022 года Байден назвал Путина «смертоносным диктатором» и «чистейшим бандитом». Президент в ответ на заявления Байдена пожелал тому здоровья и ответил детской шуткой: «Кто так обзывается, тот сам так называется».

Путин не будет опускаться до уровня Байдена и не станет оскорбительно выражаться, заявил 20 сентября журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 28 сентября не исключил возможности восстановления отношений Москвы и Вашингтона, а также встречи президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена.