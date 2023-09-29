Екатеринбург, 29 сентября, 2023, 07:06 — ИА Регнум. В коттеджном посёлке Совхозный в Екатеринбурге жители домов на Узорной улице перекрыли проезд для автомобилей, засыпав единственную дорогу к школе камнями. Об этом сообщает издание E1.ru.

Камни

Выяснилось, что сделали они это для защиты от потока машин, которые съезжают на их улицу, чтобы объехать пробку на улице Амундсена.

До этого местные жители устанавливали и шлагбаумы, и бетонные блоки, а теперь просто завалили дорогу булыжниками.

Отмечается, что заблокирован проезд к мосту через реку, за которой стоит школа.

Как сообщало ИА Регнум, в Калининграде трёхлетний ребёнок погиб накануне дня рождения.

Мальчик внезапно оторвался от родителей и выскочил на плохо освещённую проезжую часть. В результате ДТП он получил смертельные травмы и скончался в автомобиле скорой помощи.