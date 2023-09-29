Наступивший 583-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о массированной атаке украинских беспилотников территорий Курской и Калужской областей. В ночь на 29 сентября 2023 года 11 дронов самолётного типа уничтожены над территорией Калужской области и 10 — над Курской, информирует Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Один из дронов повредил подстанцию. Как сообщил 29 сентября в своём Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт, пять населённых пунктов и больница оказались обесточенными после того, как дрон сбросил два взрывных устройства на подстанцию в слободе Белой Беловского района.

«Один из трансформаторов загорелся», — пояснил глава Курской области.

Он также отметил, что электроснабжение будет восстановлено, как только станет безопасно. На месте работают пожарные расчёты.

Тем временем на лисичанском, артёмовском и авдеевском направлениях российские военные отразили шесть атак украинских боевиков.

В районе Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 50 штурмовиков. Поражены штурмовые группы 67-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины.

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