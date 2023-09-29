Париж, 29 сентября, 2023, 06:55 — ИА Регнум. Премьер-министру Канады Джастину Трюдо и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует уйти в отставку после скандала с чествованием нациста в парламенте, заявил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

mcmurryjulie Увольнение

«Трюдо и Зеленский должны осознать последствия и уйти. Из порядочности и уважения к жертвам нацистского варварства!» — написал он в соцсети X.

Филиппо предложил канадскому и украинскому политикам подать в отставку.

Как сообщало ИА Регнум, на заседание парламента Канады, посвящённое визиту главы киевского режима, пригласили 98-летнего Ярослава Хунку. Спикер Палаты общин Канады Энтони Рота под аплодисменты зала (в том числе Зеленского и Трюдо) представил нациста как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». После разразившегося скандала Рота извинялся и решил уйти со своего поста.

Трюдо попытался оправдаться, заявив, что якобы не знал о прошлом украинца-эсэсовца и не стал лично извиняться за произошедшее перед Зеленским. Он сказал лишь, что сделал это от имени канадцев и парламентариев. В МИД России назвали слова канадского премьера ложью.

После скандала ветеран дивизии СС «Галичина» Ярослав Хунка (укр. Гунька) заявил канадскому телевидению, что хочет уехать из Канады. По его словам, он столкнулся с такой ненавистью, которую невозможно представить. Эсэсовец рассказал, что из-за этого планирует уехать к своим друзьям в Южную Америку.