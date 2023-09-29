Вашингтон, 29 сентября, 2023, 06:39 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США 69-летний Роберт Фрэнсис Кеннеди — младший сказал, что он в силах завершить украинский конфликт за 100 дней, если станет главой Белого дома.

Три брата Кеннеди — Роберт, Эдвард, Джон

«В течение 100 дней на посту президента этой войне будет положен конец», — заявил Кеннеди-младший в соцсети X.

При этом политик заверил, что конфликт будет закончен на лучших условиях, чем «кто-либо ожидает».

Как сообщало ИА Регнум, действующая американская администрация способствует уничтожению Украины, направляя Киеву боеприпасы с обеднённым ураном. Об этом 26 августа сказал Роберт Кеннеди — младший.

Кеннеди-младшего возмутила финансовая поддержка Вашингтона конфликта на Украине. Он выразил несогласие с позицией сенаторов Митта Ромни и Ричарда Блюменталя о том, что отправка финансовых средств на Украину является «стоящим вложением», учитывая, что в конфликте не погибают американские граждане.

Другой кандидат в президенты США Дональд Трамп утверждал, что может прекратить конфликт на Украине, сказав украинскому лидеру Владимиру Зеленскому лишь одно слово.