Красный Лиман, ДНР, 29 сентября, 2023, 06:15 — ИА Регнум. В Министерстве обороны рассказали о том, как российские военные нанесли удар по штурмовым отрядам нацгвардии и ВСУ в районе Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

По информации начальника пресс-центра группировки войск «Центр» Александра Савчука, украинцы потеряли более 50 штурмовиков.

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«Артиллерией, ударами штурмовой и армейской авиации были поражены штурмовые группы 67-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины. Противник кроме живой силы, потерял и боевую машину пехоты», — добавил офицер.

Кроме того, силами ПВО сбит беспилотник противника. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожено около 15 артиллерийских расчётов ВСУ, поражён 122 мм миномёт.

Как сообщало ИА Регнум, разведгруппа казачьего отряда специального назначения Барс-16 «Кубань» обнаружила в районе Спорного в ЛНР батальонный опорный пункт ВСУ. Благодаря хорошо спланированной операции удалось выбить противника с позиции и уничтожить натовскую радиолокационную станцию.

Украинские боевики с помощью беспилотника атаковали Курскую область 29 сентября. Было сброшено два взрывных устройства на подстанцию. Один из трансформаторов загорелся. Обесточены пять населённых пунктов и больница.