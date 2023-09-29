Москва, 29 сентября, 2023, 06:00 — ИА Регнум. Шесть атак украинских боевиков отразили военнослужащие России на лисичанском, артёмовском и авдеевском направлениях, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Авиацией группировки уничтожены пункты временной дислокации и скопления вооружения и военной техники в районе населённых пунктов Авдеевка, Северск, Дзержинский, Федоровка», — сказал военный.

Российская армия, по словам Минесашвили, поразила личный состав и технику ВСУ в 20 районах. В Донецкой Народной Республике бойцы уничтожили пункты временной дислокации украинских войск и теробороны под Розовкой и Победой.

Как сообщало ИА Регнум, разведгруппа казачьего отряда специального назначения Барс-16 «Кубань» обнаружила в районе Спорного в ЛНР батальонный опорный пункт ВСУ. Хорошо спланированная операция позволила выбить противника с позиции и уничтожить натовскую радиолокационную станцию, рассказал командир разведгруппы отряда с позывным Шатун.

У населённых пунктов Первомайское и Весёлое в ДНР подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника составили до 190 военнослужащих убитыми и ранеными, также уничтожены 11 автомобилей.