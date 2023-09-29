Вашингтон, 29 сентября, 2023, 05:47 — ИА Регнум. Палата представителей Конгресса США проголосовала за исключение финансирования Украины на новый финансовый год из бюджета минобороны и вывода в отдельный законопроект.

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Поддержали принятие военного бюджета 217 конгрессменов, против проголосовали 211 человек.

Предлагается в отдельный законопроект вынести 300 млн долларов на военную помощь Украине, включая 20 млн долларов на контроль за использование военных расходов.

Как сообщало ИА Регнум, Россия навредила Соединённым Штатам, используя их собственную глупость. В этом признался бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Палата представителей Конгресса США 28 сентября проголосовала против исключения финансирования обороны Украины из бюджета Госдепартамента на 2024 финансовый год.

Украинский лидер Владимир Зеленский оказался политической проблемой для Запада. Всем уже ясно, что провал контрнаступления киевской армии усложнил его положение. Об этом заявил обозреватель французского издания Monde Филипп Рикар.