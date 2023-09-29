Берлин, 29 сентября, 2023, 05:43 — ИА Регнум. Вооружённые силы России наращивают потенциал, а возможности Украины на исходе, написал в соцсети Х немецкий журналист Юлиан Репке, ссылаясь на польских военных экспертов.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон-камикадзе Ланцет

Поляки отметили, что Украина теряет лучших солдат, натовской подготовки недостаточно. ВСУ необходимо восполнить людские потери, нежели западную технику.

Россия, наоборот, становится только сильнее. Их беспилотники производят меньше шума, что осложняет их поиск. Также дроны приобрели большую дальность полёта, именно они решат исход этого конфликта, уверены аналитики.

Как сообщало ИА Регнум, украинским авиабазам серьёзно угрожают новые варианты российских беспилотников «Ланцет». Аналитик Центра политики безопасности Майя Карлин отметила, что украинской армии следует изменить расположение ряда авиабаз, убрав их из зоны досягаемости российских дронов. Иначе, получив от Пентагона самолёты F-16, ВСУ быстро лишатся их.

Солдаты ВСУ разочаровались подготовкой у инструкторов НАТО. Один из бойцов ВСУ отметил, что сами инструкторы не всегда знают, как поступать в случае непредвиденной ситуации.

Ещё более плачевная ситуация наблюдается с аэроразведкой дронами. По словам инструкторов, она не входит в программу подготовки НАТО, при этом использование БПЛА является неотъемлемой частью боевых действий на Украине.