Курск, 29 сентября, 2023, 05:17 — ИА Регнум. Украинские боевики с помощью беспилотника атаковали Курскую область, сообщил 29 сентября губернатор региона Роман Старовойт.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«В слободе Белой Беловского района украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию. Один из трансформаторов загорелся. Обесточены пять населённых пунктов и больница», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам губернатора, на место происшествия выехали пожарные расчёты. Электроснабжение восстановят, как только станет безопасно, заверил Старовойт.

Как сообщало ИА Регнум, в Курском районе в ночь на 29 сентября отработала система противовоздушной обороны. Глава региона Роман Старовойт попросил население сохранять спокойствие.

Ранее предназначенное для экстренного реагирования на замеченные украинские беспилотники или диверсионные группы приложение «Радар. НФ» помогло специальным службам сбить два БПЛА противника над Курской областью. До этого с помощью приложения были сбиты два БПЛА в Брянской области.