Вашингтон, 29 сентября, 2023, 05:24 — ИА Регнум. Россия навредила Соединённым Штатам, используя их собственную глупость. В этом признался бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Иван Шилов ИА REGNUM Америка. США

При этом офицер отметил, что никто не хочет признавать правду, потому что легче продолжать тратить деньги на «войну».

«Россия навредила нам с помощью нашей собственной глупости», — написал в соцсети X Макгрегор.

Как сообщало ИА Регнум, линия обороны российских военных оказалась крепче, чем предполагали западные эксперты, поэтому контрнаступление ВСУ идёт медленными темпами. Так считает начальник штаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин.

Глава киевского режима Владимир Зеленский «сложил все яйца в одну корзину» и за это теперь расплачивается. Он использовал все средства и оружие в контрнаступлении ВСУ, но не добился успеха. Так считает писатель, журналист Джума Буклиб.

Макгрегор заявлял, что российская армия взорвёт переданные на Украину американские танки Abrams ударами с воздуха. Он уверен, что Abrams будут уничтожены, как только окажутся в радиусе поражения ударных систем России.