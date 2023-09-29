Москва, 29 сентября, 2023, 04:48 — ИА Регнум. Некоммерческая исследовательская организация RAND Corporation, которая считается аффилированной с Пентагоном и Белым домом, в своём докладе сделала вывод, что при возможном ударе России по силам НАТО альянс может отказаться от ответных действий.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, такое заключение американской организации вполне может быть вбросом как раз для того, чтобы подтолкнуть Россию к обострению ситуации.

«США и НАТО уже использовали множество поводов, чтобы подтолкнуть Москву к ответным шагам. Новое исследование RAND посвящено возможной эскалации в рамках конфликта на Украине как с российской стороны, так и со стороны Киева», — цитирует Леонкова РИА Новости.

Как сообщало ИА Регнум, немецкое издание Berliner Zeitung 19 сентября опубликовало статью, в которой отмечалось, что обострение украинского конфликта может привести к военному столкновению России и НАТО и реальной опасности ядерной войны. Авторы статьи призвали не допустить эскалации, пока украинский кризис не вышел из-под контроля.

17 сентября глава МИД Сергей Лавров заявил, что Запад ведёт войну против России. Как отметил министр, Украину долгие годы готовили, чтобы, используя её, нанести стратегическое поражение российской стороне. Лавров указал, что Запад управляет действиями Киева, поставляет боеприпасы, предоставляет разведданные со спутников.

На следующий день координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что эскалация конфликта на Украине негативным образом отразится на США. Он напомнил, что Россия — крупная ядерная держава со значительной военной мощью.