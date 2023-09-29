Вашингтон, 29 сентября, 2023, 04:29 — ИА Регнум. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия, как и обещала, 28 сентября распространила в Совбезе Организации Объединенных Наций проект заявления председателя СБ по подрывам газопроводов «Северный поток».

Иван Шилов ИА REGNUM Диверсия на «Северных потоках»

Полянский уточнил, что проект документа был анонсирован на прошедшем 26 сентября заседании СБ ООН.

Зампостпреда России при организации подчеркнул, что теперь ожидаются манёвры западных коллег, которые должны помочь избежать выражения Совбезом ООН четкой позиции.

Известно, что в представленном Россией проекте Совбезу предлагается осудить теракты на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Также российская сторона настаивает на проведении независимого международного расследования.

Как сообщало ИА Регнум, взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Власти скандинавских стран начали совместное с Германией «расследование», но не допустили до него Россию.

Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш ранее опубликовал статью, в которой заявил, что к теракту на «Северных потоках» причастен президент США Джозеф Байден.

За год с момента подрыва газопроводов Генеральная прокуратура России 15 раз обращалась с запросами в компетентные органы Финляндии, Дании, Швейцарии, Германии и Швеции, прося о пересмотре отказов в исполнении запросов о правовой помощи в расследовании повреждений газопроводов, но в 13 случаях получила новый отказ.