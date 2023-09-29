Оттава, 29 сентября, 2023, 04:12 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо спрятался за беременную в парламенте, чтобы избежать критики в лицо из-за скандала с украинцем-эсэсовцем. Мнение на этот счёт высказал журналист Дэвид Крэйден в интервью YouTube-каналу Redacted.

Steve Jurvetson Джастин Трюдо

Крэйден отметил, что с начала текущей недели, когда разгорелась скандальная история с приглашением эсэсовца в парламент, Трюдо намеренно избегал традиционных встреч Question Period, когда он должен отвечать на устные вопросы оппозиции.

«Его не было, а вместо себя он поставил своего лидера палаты — беременную Карину Гулд. Это так в духе Трюдо — спрятаться за кого-то другого», — сказал журналист, пояснив, что Джастин Трюдо специально так сделал, чтобы женщина приняла на себя все оскорбления со стороны оппозиции в связи со скандалом.

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября на заседание парламента Канады, посвящённое визиту главы киевского режима Владимира Зеленского, пригласили 98-летнего Ярослава Хунку. Спикер Палаты общин Канады Энтони Рота под аплодисменты зала (в том числе Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо) представил Хунку как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны».

После этого разразился скандал. 28 сентября дипмиссия Канады направила Зеленскому и жителям Украины извинения за чествование в парламенте украинца-эсэсовца. При этом лично извиняться перед Зеленским от своего имени Трюдо не стал и сказал, что сделал это от лица «парламентариев и канадцев». Спикер канадского парламента Рота тоже извинился за скандальную ситуацию и принял решение уйти со своего поста.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ложью слова Трюдо, который якобы не знал о нацистском прошлом Хунка (укр. Гунька).