Южно-Сахалинск, 29 сентября, 2023, 03:57 — ИА Регнум. На Сахалине в ДТП с участием двух иномарок на трасе Южно-Сахалинск — Оха погибли два человека, ещё четыре получили телесные повреждения. Об этом сообщили в областном управлении ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла в 00:30 по местному времени. Установлено, что Toyota Corolla выехала на встречную полосу и столкнулась с Toyota Corolla Fielder.

В результате ДТП на месте скончался 49-летний пассажир Toyota Corolla. Второй пассажир из этого автомобиля умер при транспортировке в больницу.

Водитель и пассажир выехавшего на встречку автомобиля, а также два пассажира Toyota Corolla Fielder получили телесные повреждения.

В ведомстве добавили, что по факту аварии проводится проверка.

Как сообщало ИА Регнум, массовое дорожно-транспортное происшествие с участием четырёх автомобилей произошло в Симферопольском районе Республики Крым. В результате аварии пострадали шесть человек, в том числе один ребёнок 2018 года рождения.

Перевозивший школьников микроавтобус Mercedes попал в аварию 24 сентября на 291-м км трассы Пермь — Екатеринбург в Свердловской области.